ريال مدريد يقدم كيبا في مؤتمرًا صحفيًا اليوم

نجح كيبا أريزابالاجا، في اجتياز الكشف الطبي لريال مدريد، بعدما تعاقد معه الفريق الملكي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا.

وقام الحساب الرسمي لريال مدريد بنشر صورة للحارس الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء تواجده بمستشفي النادي، بعدما اجتاز الكشف الطبي.

وأعلن ريال مدريد بالأمس عن تعاقده رسميًا مع كيبا لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيسلي، ليكون خلفًا لكورتوا، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وسيحصل كيبا على القميص رقم 25 مع الميرينجي، ومن المقرر أن يعقد ريال مدريد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم اللاعب.

ومن المقرر أن يقوم ريال مدريد بعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي وتوقيع العقود.