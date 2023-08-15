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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

في أول يوم عمل.. الشاهد يتابع منظومة الشباك الواحد

بوابة الوفد الإلكترونية

 تفقد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، العمل بإدارات الغرفة بالمقر الرئيسي بالجيزة حيث التقى بالعاملين في إدارة شهادات المنشأ والمزاولة وبحث معهم سبل تحسين أداء الخدمات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد في ظل رؤية الدولة لتطبيق النظم الإلكترونية الحديثة.

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 وحرص الشاهد، على اللقاء بالعاملين بالغرفة في مكاتبهم للاستماع إلى مطالبهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبي الغرفة.

 والتقى بالعاملين بالسجل التجاري للتعرف على ما يلزمهم لتسهيل الأداء في تقديم الخدمات، وتفقد مركز المعلومات بالغرفة للاطلاع على كيفية إدارة نظم المعلومات وتحويل كل الخدمات إلى خدمات إلكترونية سواء للعاملين، أو المتعاملين مع الغرفة.

 كما التقى الشاهد بأعضاء الإدارة القانونية واستمع لأهم المشاكل التي تعرض عليهم وحثهم على سرعة الفصل فيها لضمان حل مشاكل العاملين والأعضاء بشكل بسيط وميسر.

 وطالب الشاهد أثناء زيارة مبنى الغرفة بشارع همدان بسرعة وضع مخطط زمني لاستغلاله بما يتيح توزيع الخدمات على المقر الرئيسي ومقر همدان.

 ورحب العاملون بالغرفة بالمهندس أسامة الشاهد وتقدموا بالتهنئة له ولمجلس الإدارة الجديدة وطالبوا بالتواصل المستمر معهم والتحديث الدائم لأدوات العمل لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يليق بغرفة الجيزة وأعضائها.

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