66 مليون جنيه فائض في ميزانية غرفة الجيزة التجارية 2022

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اخر اجتماع له اليوم برئاسة عبد الله غراب نائبا عن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الإتحاد العام بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة وذلك لعرض الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة للعام المنتهى ٢٠٢٢.



وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ بتاريخ ٢٧/ ٢/ ٢٠٢٣ وذلك بحضور المستشار صلاح عبد العليم المستشار القانونى للغرفة وعادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفة وعلاء حماد رئيس القطاع المالى والإدارى وخالد عبد السميع مدير عام التخطيط والمتابعة.



وبدأت الجلسة باستعراض من مدير التخطيط للحسابات المالية للعام الماضى من إيرادات ومصروفات والأعمال الجديده التى تمت مؤكدا أن الغرفة حققت فائض مالى هذا العام مابين الإيرادات والمصروفات بلغ ٦٦ مليون جنية.



وطالب عبد الله غراب المجلس القادم أن يكون التاجر هو الاهتمام الاول لمجلس الإدارة والعمل على تقديم خدمات صحية واجتماعية له مثل انشاء مستشفى متطور وراقى لخدمات التجار وأسرهم وانشاء نوادى اجتماعية ودور مناسبات للتجار وذلك فى إطار تنمية التواصل بين مجلس الإدارة والتجار بزيادة الخدمات المقدمة لهم.



وقال صابر سرور إنه فى إطار المصارحة والمكاشفة يجب أن تعود أموال التجار لهم فى شكل خدمات مقدمة لهم فى كافة المجالات وزيادة عدد المقرات لتسهيل تقديم الخدمات للتجار فتلك أموال التجار ومجلس الإدارة امناء عليها مع التواصل السريع مع المسئولين لحل مشاكل التجار ومنتسبى الغرفة والدفاع عن التجار وتبنى قضاياهم ومشاكلهم.



وفى نهاية اخر اجتماع لمجلس الادارة الحالى قدم الحاضرون الشكر للنائب عادل ناصر على نما قدمة من خدمات للغرفة والتجار والتى كان اهمها تطوير المبنى الادارى للغرفة وتحديث العمل بالغرفة بشكل اليكترونى وامداد العاملين باحدث الاجهزة وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للتجار والمترددين على الغرفة

وتمنى مجلس الادارة الحالى التوفيق لمجلس الادارة القادم فى تقديم المزيد من الانجازات والخدمات للتجار.

