18 شخصًا يتورطون مع ترامب في قضية الانتخابات الرئاسية.. من هم؟

اتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لفرانس برس.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن ترامب وجهت له، 13 تهمة جديدة، بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.



وأكدت أنه تم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة، وتأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قبل المدعية العامة فاني ويليس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر للتشكيك في صحة آلاف بطاقات الاقتراع، خاصة في منطقة أتلانتا الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية.

وتضم لائحة الاتهام الواسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 متهمًا مشاركًا، بمن فيهم رئيس موظفي البيت الأبيض السابق والعديد من المحامين المتحالفين مع ترامب.

وتتراوح الاتهامات المختلفة بين الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.



وتم توجيه الاتهامات لترامب إلى جانب 18 شخصا آخرين هم: "مارك ميدوز: كبير موظفي البيت الأبيض، جيفري كلارك: مسؤول كبير بوزارة العدل، رودي جولياني: محامي ترامب، جون ايستمان: محامي ترامب، جينا إليس: محامية حملة ترامب، راي سميث: محامي حملة ترامب، سيدني بأول: محامية حملة ترامب، مايك رومان: مسؤول حملة ترامب، كينيث شيسبرو: محامي مؤيد لترامب، روبرت تشيلي: المحامي الذي روج لمزاعم التزوير، ديفيد شيفر: مسؤول الحزب الجمهوري والناخب المزيف، شون ستل: ناخب مزيف من الحزب الجمهوري، ستيفن لي: قس مرتبط بتخويف الموظفين المشرفين على الانتخابات، هاريسون فلويد: زعيم جماعة أصوات السود لترامب (بلاك فويسز فور لترامب)، تريفيان كوتي: مسؤولة دعاية مرتبطة بترهيب موظفي الانتخابات، كاثي، لاثام: ناخبة مزيفة من الحزب الجمهوري مرتبطة بانتهاكات في مقاطعة كوفي، سكوت هول: مرتبط بانتهاك نظام الانتخابات بمقاطعة كوفي، ميستي هامبتون: مشرف انتخابات مقاطعة كوفي".

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الاميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال ترامب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ "الفاشل" بعدم الادلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وكتب الرئيس السابق "أولئك الذين زيفوا وسرقوا الانتخابات هم من يقومون بالتلاعب (..) وهم من يجب مقاضاتهم".

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