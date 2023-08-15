ترامب يندد بالاتهامات الزائفة بحقه بشأن الانتخابات بجورجيا

وجهت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا إلى دونالد ترامب، تهمة محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية، ما دفع الرئيس الأمريكي السابق بالتنديد بهذه الاتهامات معتبرا أنها "زائفة".

وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه، قائلًا "تبدو لي زائفة!.. لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟.. أنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

وكان القضاء في ولاية جورجيا الأميركية وجه أمس الإثنين إلى الرئيس الأميركي السابق و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

فترة مظلمة للولايات المتحدة

وقال دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، إن لائحة اتهامه الرابعة تأتي خلال "فترة مظلمة" للولايات المتحدة، لكنه تعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، رافعا شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وخلال مقابلة حصرية مع فوكس نيوز عقب إعلان السلطات لائحة الاتهام الرابعة، قال ترامب: "تم توجيه الاتهام إلى 19 شخصًا، والعالم بأسره يضحك على الولايات المتحدة لأنهم يرون مدى الفساد والفظاعة التي تحولت إليها تحت قيادة جو بايدن السخيف".

وتابع ترامب، مشيرا إلى فاني ويليس المدعية العامة التي حققت في القضية: "المحامية العنصرية والفاسدة في مقاطعة فولتون ، والتي تبين أنها عاصمة جرائم القتل في العالم مع أعلى مستويات جرائم العنف في أي مكان في بلدنا ، فتحت للتو موقعًا لجمع التبرعات من أجل الاستفادة من الأشياء التي قامت بحملتها كثيرًا.. هذا استمرار لاعظم واطول مطاردة الساحرات في التاريخ الأمريكي"

وأكمل ترامب: " لائحة الاتهام المسيسة والتي من الممكن تقديمها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات ، قد تم تصميمها لتظهر في منتصف حملتي السياسية ، حيث أقود جميع الجمهوريين وأهزم جو بايدن في كل استطلاعات الرأي ".

وانتقد ترامب ويليس، قائلاً إنه "ليس من المعقول حتى أن يُسمح لشخص لديه مثل هذا السجل من الفشل بمقاطعة ربما أهم انتخابات في تاريخ بلدنا" ثم وجه نيرانه الى الرئيس جو بايدن: "مثلما سمحت لأتلانتا بالذهاب إلى الجحيم بكل جرائمها وعنفها ، كذلك سمح جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية بالذهاب إلى نفس المكان مع ملايين الأشخاص الذين يغزون بلادنا ، والتضخم ، والاقتصاد السيئ ، لا الطاقة وقلة الاحترام في جميع انحاء العالم ".

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق.

وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 تهمة جنائية إجمالا.

وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من يناير 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر على "إيجاد" أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية، غير أن رافنسبرغر رفض القيام بذلك.

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