لحيازته حشيش وسلاح.. المشدد 15 عامًا لشاب في الشرقية

وغرامة 100 ألف جنيه..

قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة شابًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وألزمه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

تعود وقائع القضية رقم 608 لسنة 2023 قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1391 لسنة 2023 كلي جنوب الشرقية، ليوم 31 يناير الماضي، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "جهاد. م. ص. ع"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في يوم 31 يناير الماضي، وبدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

جاء في أمر الإحالة أنه تم ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزته على 31 قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 3 كيلو جرام بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، وسلاح ناري "بندقية آلية" و7 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات بالزقازيق، التي اصدرت حكمها.