الاتفاق يتفوق على النصر في تاريخ المواجهات

تفوق نادي الاتفاق على النصر في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما في منذ انطلاق الدوري السعودي بنسخته الاحترافية.

وفاز الاتفاق على النصر بهدفين لهدف، أمس الاثنين، في مفاجأة كبيرة في أولى جولات الدوري السعودي.

والتقى الاتفاق والنصر 13 مرةً سابقة في المنطقة الشرقية ضمن الدوري الذي انطلق عام 2008. وفاز كلٌ منهما 4 مرات، وتعادلا خمس. وبانتصاره أمس في انطلاق الموسم الجديد انتزع الاتفاق التفوّق تاريخيًا على النصر عندما يتواجهان على أرض الأوّل في إطار المسابقة.

وصف مباراة النصر والاتفاق

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية بعدما نجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل أول أهداف بقميص النصر ليمنح فريقه التقدم مبكراً.

بدأ الاتفاق الشوط الثاني بضغط هجومي قوي على دفاعات النصر وهو ما اسفر عن تسجيل هدف التعادل في وقت مبكر عن طريق روبن كوايسون في الدقيقة 47.

واصل الاتفاق توهجه وتحولت المباراة الي معركة في خط الوسط بين الفريقين حتى نجح النجم موسى ديمبيلي مهاجم الاتفاق في تسجيل ثاني أهداف فريقه لتتحول النتيجة الي تقدم اصحاب الأرض بثنائية.

ويواجه الاتفاق نظيره الحزم يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

