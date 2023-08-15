ساديو ماني يسخر من انتقال نيمار للهلال السعودي "شاهد "

سخر السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي من انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال السعودي لدعم هجوم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

اقرأ أيضًا..

كتب ساديو ماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة يسخر فيها على انتقال نيمار إلى الهلال السعودي قائلا:" مرحبًا نيمار، لكنك اخترت النادي الخطأ".

ظهر ساديو ماني بمستوي جيد في مباراة النصر السعودي والإتفاق وسجل خلال المباراة هدفًا في المباراة التي انتهت بخسارة النصر على الإتفاق .

سجل للنصر السعودي هدفًا في الدقيقة4 من أحداث الشوط الاول ، فيماأحرز الإتفاق روبين كايسون الهدف الأول والهدف الثاني موسي ديمبيلي.

غاب كريستيانو رونالدو عن لقاء النصر والإتفاق بسبب الإصابه التي لحقت به في مباراة الهلال السعودية الماضية في نهائي كأس الملك سلمان للاندية.