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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساديو ماني يسخر من انتقال نيمار للهلال السعودي "شاهد "

ساديو ماني ونيمار
ساديو ماني ونيمار

سخر السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي من انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال السعودي لدعم هجوم الفريق  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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النصر يتقدم على الإتفاق بهدف ساديو ماني في الشوط الأول

كتب ساديو ماني عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة يسخر فيها على انتقال نيمار إلى الهلال السعودي قائلا:" مرحبًا نيمار، لكنك اخترت النادي الخطأ".

ظهر ساديو ماني بمستوي جيد في مباراة النصر السعودي والإتفاق  وسجل خلال المباراة هدفًا في المباراة التي انتهت بخسارة النصر على الإتفاق  .

سجل للنصر السعودي هدفًا في الدقيقة4 من أحداث الشوط الاول ، فيماأحرز الإتفاق روبين كايسون الهدف الأول والهدف الثاني موسي ديمبيلي.

غاب كريستيانو رونالدو عن لقاء النصر والإتفاق بسبب الإصابه التي لحقت به  في مباراة الهلال السعودية الماضية في نهائي كأس الملك سلمان للاندية.

 