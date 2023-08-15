الشرقية: تنفيذ المعسكر التنشيطي لطلائع أبو حماد

نفذ مركز شباب أبو حماد الرياضي، المعسكر التنشيطي اليوم الواحد لأعضاء الجمعية العمومية الجدد والقدامى لبرلمان الطلائع فى إطار الاحتفالات بمرور ٢٠ عام على البرلمان.

بدأ المعسكر بحضور ١٠٠ طليع وطليعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم من الطلائع المتميزين.

وتضمن المعسكر ورشة تعريفية بماهية البرلمان، واختصاصات مجلس النواب، وآلية الإنضمام للشعب البرلمانية للطلائع، وأهمية نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "مجلس النواب"، ومكتسبات الانضمام لأنشطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب.

وتمت الورشة في إطار تفاعلي بين الطلائع ومع المدربة الدكتورة ياسمين حمدي مدرس العلوم السياسية بجامعة العريش.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ ورشة تفاعلية تضمنت أنشطة التنشئة الوطنية للطلائع، والتعريف بالانتماء والمواطنة، وثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي.

وتم الإشارة إلى أن الوطنية تعد مفهوم التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له، وإمتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه، والإستعداد للتضحية من أجله، وان تطور هذا المفهوم جاء في أواخر عصر النهضة، بعد أن ظهرت في القاموس السياسي مفاهيم، والذي يدل على القيم الديمقراطية الإنسانية.

وقدمت دكتورة ياسمين حمدي نماذج مشرفة للطلائع لتحفيزهم على الإنخراط في الأنشطة التثقيفية السياسية والمجتمعية، وكيف كان للاشتراك في نموذج محاكاة مجلس النواب آثرًا طيبًا في الإرتقاء مجتمعيا وفكريا ومهاريا بأجيال من خريجي البرلمان، وقد تم تدريب الطلائع على كيفية رصد المشكلات والطرق العلمية للتفكير في حل المشكلات.