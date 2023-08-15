إطلاق أول معاش تأميني بالدولار .. تفاصيل

في بادرة هى الأولى من نوعها.. أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلى أول وثيقة لمعاش بكرة بالدولار للمصريين فى الخارج، كأول معاش تأميني بالدولار للمغتربين.

وتعد الوثيقة منتجًا استثماريًا ماليًا متاحًا لجميع المصريين بالخارج، حيث تشمل الوثيقة تأمين المصريين وتوفير معاش دولارى، وتغطية حالات العجز، وذلك بالتعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلى المصرى.

مميزات المعاش الدولاري

ويهدف إطلاق الوثيقة بالتعاون بين الهيئة والبنك المركزى المصرى لاستحداث منتجات بالقطاع المالى غير المصرفى وتطوير الأسواق، وهو الهدف الأسمى للجهات الرقابية.

ويعد معاش بكرة وثيقة متميزة وفريدة من نوعها، لما توفره من مميزات وتسهيلات متعددة تتناسب مع احتياجات كل شرائح المجتمع المصرى، والتى لا توجد فى أى وثيقة أخرى، وتوفر معاشًا تقاعديًا يحصل عليه العميل المؤمن عليه عند سن الاستحقاق، أو فى حالة العجز الكلى للعميل وعدم قدرته على العمل، أو فى حالة وفاة العميل.

المصريون بالخارج على أولوية الصفوف

من جهتها أكدت وزارة الهجرة أن الوثيقة تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمصريين بالخارج لتوفير معاش دولارى، وبهدف تحقيق مصالحهم على أرض الوطن لكون المصريين بالخارج على أولوية الصفوف لتقديم الدعم اللازم نظرًا لما يقدمونه من دعم لعملية التنمية في أرض الوطن.

فيما أشادت صفحات مواقع التواصل الخاصة بالمصريين بالخارج بالأمر، مشيرين إلى أنها المرة الأولي في تاريخ مصر يتم إصدار وثيقة بها ادخار وتأمين بشكل إلكتروني كامل لدعم المصريين بالخارج.