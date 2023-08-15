إصابة شخصين في حادث سير بقليوب

وقع حادث سير في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

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وكانت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية قد تمكنت من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

حوادث الطرق تُواصل حصد الأرواح

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة بوجود حادث بالقرب من مدينة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

نصائح وإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المُكبرة من أجل ضبط الحالة المرورية من أجل الوصول لشوارع وطرق أكثر أمناً وأماناً.