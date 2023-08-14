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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سحل حسن شحاتة.. المستشار خفاجى يكشف معلومات عن أبشع حادث مر على البلاد

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

تحدث المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" عندما جرى سحل وقتل الشيخ حسن شحاتة و3 من أبنائه وأتباعه، موضحًا: "على ما أتذكر، أن حسن شحاتة كان يعيش وسط الناس ولم يؤذِ أحدا.

 

ونوه إلى أنه في أحد حفلات الزفاف حضر ليبارك للعروسين، وهناك اعترضت طريقه بعض الجماعات المتطرفة وتم سحله بخطاطيف اللحوم في الطريق العام في شهر يونيو من عام 2013، مردفًا: "كان ذلك أمرا بشعا، القاتل حكم عليه بالإعدام، والشركاء حصلوا على أحكام بالمؤبد".

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إلى ذلك، تحدث "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، عن قضية اقتحام وحرق فيلا الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، موضحًا: "تم ضبط عدد من المتهمين، أدين بعضهم وحصل الآخرون على براءة بعدما لم تثبت وجود صلة لهم بالموضوع".

وتابع رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق: "بالنسبة إلى المتهمين، فلم يكن لديهم أي دافع إلا السرقة، لم يكن حادثا إرهابيا أو ما شابه ذلك، ولكن فوضى وأشخاص يريدون السرقة ومن أجل تغطية ما فعلوه حرقوا الفيلا".

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