إصابة 3 مواطنين في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة بالخارجة
أصيب ثلاثة أشخاص في حادث مروري بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد. وفور تلقي اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، الإبلاغ بالحادث، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.
تبين أن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة بموتوسيكل يستقله ثلاثة شباب في منطقة البرامودي بواحة الخارجة. وقد تعرض الشباب لإصابات خطيرة، حيث أُصيب اثنان منهم بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ.
تم تحرير محضر بالحادث، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادث. وبسبب خطورة حالة المصابين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
تجدر الإشارة إلى أهمية الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة على الطرقات، حيث يسهم ذلك في الحد من حوادث المرور والمحافظة على سلامة الأرواح.
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