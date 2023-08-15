تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة بمراكز المحافظة، برئاسة المحاسب احمد السيد وكيل وزارة التموين وفريق التفتيش بالمديرية والإدارات، حملة مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين، وإحكام الرقابة والسيطرة علي تجارة السجائر بالمحافظة .

فقد تم ضبط عدد 1000 كرتونة مثلجات أطفال، و500 لفة مياه غازيه، وعدد 400 كرتونة زيت طعام، وعدد 30 عبوة جبنه بيضاء، و75 باكتة سجائر جميعهم مجهولين المصدر، و تم تحرير المحاضر اللازمة التى حملت ارقام، 1832 و1833 و1834 و1835 جنح فرشوط.

وفى إدارة ابو تشت التموينية، فقد تم ضبط 20 علبة سجائر وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وعدد 17 طبق كبده مجهول المصدر، وجرى تحرير المحاضر التالية التى حملت ارقام، 9319 و9320 و9321 جنح ابوتشت.

وتمكنت الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين بقنا، فى مركزى نقادة وقوص جنوب المحافظة، من ضبط 50 لفة ملح مجهولة المصدر، وجرى تحرير المحضر رقم 6227 جنح نقادة، فضلاً عن ضبط قاروصة سجائر مجهولة المصدر، وعدد 22 علبة سجائر تباع بازيد من السعر، وجرى تحرير 24 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و محضرين خبز غير مطابق للمواصفات، و٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل ومحضر واحد بتهمة نقص وزن الخبز ، وجرى تحرير المحاضر ارقام 11897 جنح قوص.

من جهته أوضح احمد السيد أن المخالفات التموينية التى ضبطها اليوم وتحريرها بلغت ٤٠ مخالفة تموينية متنوعة.