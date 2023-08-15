مطعم يوفر لزبائنه مكاناً للقيلولة بعد تناول أكلة المنسف (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “مطعم أردني يوفر لزبائنه مكاناً للقيلولة بعد تناول المنسف”.

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وذكر التقرير أن ذهه الفكرة مختلفة يقدمها مطعم أردني لزبائنه في عمان بعد تناول وجبة المنسف الشهيرة، حيث يوفر مكانا للراحة والقيلولة بعد الوجبة.

الفكرة كانت عبارة عن مزحة

وقال عبدالله أحد زبائن المطعم: “الفكرة كانت عبارة عن مزحة كون المنسف يستخدم فيه اللبن والسمن البلدي واللحم البلدي وكلها مواد دسمة، وأغلب الشعب الأردني يحب تناول المنسف ثم الحصول على قيلولة”.

وقال زبون آخر: “هذه تجربة رائعة، وخاصة إن كنت قادما من مكان بعيد، وبدلا من العودة إلى المنزل بعد قطع مسافة قدرها 60 كيلو متر وأنا أشعر بالنعاس يمكنني الحصول على قيلولة ساعة حتى أستعيد نشاطي".

المنسف مكون من لحم الضأن أو الماعز

وأوضح التقرير أن المنسف مكون من لحم الضأن أو الماعز المطبوخ في اللبن الرائب ويقدم مع الأرز ويعتبر إلى حد كبير أكلة شعبية في الأردن وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” في قائمة التراث الثقافي غير المادي.

