"كُل ونام".. أحدث فكرة لمطعم منسف في الأردن

ابتكر صاحب مطعم في الأردن، فكرة تقديم خدمة النوم للزبائن بعد تناول المنسف، وهي فكرة تتناسب مع حالة الخمول التي تصيب الزبون بعد تناول الأكلة الرسمية في الأردن.

ووفر صاحب المطعم أماكن مجهزة بأسرة لزبائنه، لتقديم خدمة النوم في المطعم بعد الأكل، بسبب حالة الخمول التي تصيب الزبون بعد تناول أكلة المنسف.

فكرة صاحب المطعم لاقت استجابة كبيرة من الزبائن، حيث اعتبروها دعابة وطرفة وفي ذات الوقت خدمة تناسبهم بعد التهام الطبق، جعلتهم يفكرون جدياً بتطبيق الفكرة.

المطعم تم افتتاحه منذ 6 أشهر في العاصمة عمان لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي أصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.

ويعد المنسف عنواناً للكرم الأردني، والطبق الأشهر في المحافظات، ويقدم في الأفراح والأتراح، ويتميز باستخدام "لبن الجميد"، بالإضافة إلى الأرز ولحم الخراف.

الجميد يتم صنعه من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب، ومن ثم يتم خض اللبن في أوعية خاصة، ليتم فرز اللبن عن الزبدة الموجودة في الحليب، وبعد ذلك تُزال الزبدة من اللبن الناتج عن عملية الخض، ويسمى ذلك اللبن (مخيضاً أو شنينة).

ثم يسخن لبن الشنينة قليلاً على النار من دون تحريك حتى يبدأ بالتخثر، ثم يتم وضعه في وعاء من الشاش مدة يوم على الأقل لتصفية الماء الزائد الموجود فيه، وأخيراً يتم إضافة قليل من الملح له وتشكيله على شكل كرات وتجفيفه في الشمس.

وتشتهر محافظة الكرك في جنوب الأردن، بصناعة الجميد، ويطلق اسمها على الأصناف الجيدة منه، أي "جميد كركي".