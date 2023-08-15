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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تجربة جديدة تجذب الاهتمام.. سيارة أجرة ذاتية القيادة بالإمارات (شاهد)

سيارة أجرة ذاتية
سيارة أجرة ذاتية القيادة بالإمارات

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “سيارة أجرة ذاتية القيادة.. تجربة جديدة تجذب الاهتمام في الخارج”. 

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الإمارات تقدم رحلات مجانية حول جزيرتي السعديات وياس

 وذكر التقرير، أنه لتشجيع أبو ظبي على اختيار سيارات دون سائق، قدمت الإمارات رحلات مجانية حول جزيرتي السعديات وياس داخل سيارات ذاتية القيادة من طرز عالية التقنية. 


وبالتعاون مع إحدى شركات تكنولوجيا القيادة الذكية وسّع مركز النقل في الإمارات أسطوله من المركبات دون سائق أملا في دمجه في شبكة المواصلات الوطنية. 

استغرق اختبار عمليات رحلة القيادة الذاتية أكثر من عام 

واستغرق اختبار عمليات رحلة القيادة الذاتية أكثر من عام على طرق الإمارات، وأعلن عن الخدمة لأول مرة في عام 2021، حيث إن المركبة مزودة بأجهزة استشعار وعشرة كاميرات ومسؤول عن السلامة يجلس خلف عجلة القيادة. 

وقال "يوفي جاو" المدير الفني للشركة المنفذة للمشروع في الشرق الأوسط: “لدينا داخل السيارة زر للطوارئ يمكن للعميل الضغط عليه وعلى مسؤول السلامة إيقاف المركبة”. 
 

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