تجربة جديدة تجذب الاهتمام.. سيارة أجرة ذاتية القيادة بالإمارات (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “سيارة أجرة ذاتية القيادة.. تجربة جديدة تجذب الاهتمام في الخارج”.

اقرأ أيضا .. كشف ملابسات منشور سيدة من تضرر من قائد سيارة عرض حياتها للخطر

الإمارات تقدم رحلات مجانية حول جزيرتي السعديات وياس

وذكر التقرير، أنه لتشجيع أبو ظبي على اختيار سيارات دون سائق، قدمت الإمارات رحلات مجانية حول جزيرتي السعديات وياس داخل سيارات ذاتية القيادة من طرز عالية التقنية.



وبالتعاون مع إحدى شركات تكنولوجيا القيادة الذكية وسّع مركز النقل في الإمارات أسطوله من المركبات دون سائق أملا في دمجه في شبكة المواصلات الوطنية.

استغرق اختبار عمليات رحلة القيادة الذاتية أكثر من عام

واستغرق اختبار عمليات رحلة القيادة الذاتية أكثر من عام على طرق الإمارات، وأعلن عن الخدمة لأول مرة في عام 2021، حيث إن المركبة مزودة بأجهزة استشعار وعشرة كاميرات ومسؤول عن السلامة يجلس خلف عجلة القيادة.

وقال "يوفي جاو" المدير الفني للشركة المنفذة للمشروع في الشرق الأوسط: “لدينا داخل السيارة زر للطوارئ يمكن للعميل الضغط عليه وعلى مسؤول السلامة إيقاف المركبة”.

