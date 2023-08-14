عاجل
الأرصاد: انفراجة بعد مرتفع العروض الوسطى وزارة الحج والعمرة تصدر تعليمات لضيوف الرحمن
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات منشور سيدة من تضرر من قائد سيارة عرض حياتها للخطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمناً تضرر سيدة من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق "القاهرة /الإسكندرية الصحراوى"، وتعقبها معرضاً حياتها للخطر، فضلاً عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

txt

الداخلية تنفي مصرع نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء

وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، أيدت مضمون المنشور، أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس"، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارة.