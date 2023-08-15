رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 قبل غلق الباب

تظلمات الثانوية العامة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلمات من يوم الخميس الماضي وحتى 15 يومًا من موعد البدء.

طريقة التظلم

ومن الممكن التقدم بطلب التظلم على نتيجة الدور الأول لعام 2023 بعد دفع مبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

ثم الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم من هنا

ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت المدرسي واختيار المادة التي تريد التظلم بها، ثم متابعة الموقع بشكل يومي لمعرفة موعد والمكان المقرر لمعرفة نتيجة التظلم.

وبالنسبة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، يمكنهم الذهاب إلى لجان النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في الوقت المناسب لهم بعد سداد الرسوم المقررة عبر منافذ الدفع.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

بالنسبة لكل المحافظات يتم التظلم في مبنى مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة المقيم بها وذلك بعد دفع الرسوم المقررة لكل مادة.

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم الفنى فى الإطلاع على أوراق الامتحانات من الأسبوع الماضي وحددت أنه يجب على الطالب الحضور فى الاطلاع مع أحد من والديه وعدم اصطحاب أى مدرس مادة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أى طالب له حق فى الدرجات سوف يحصل عليها ويتم إخطار مكتب التنسيق بذلك.

ويذكر أنه كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد حددت بعض القواعد التى يجب على طلاب الثانوية العامة معرفتها أهمها أن الطالب الذي رسب في مادة أو مادتين له حق دخول الدور الثاني وعند نجاحه يحصل على 50% فقط من درجة المادة الفعلية درجة النجاح مثال مادة من ٦٠ يحصل على ٣٠ ولا يوجد تحسين مجموع في الثانوية العامة الطالب للصف الثالث الثانوي الناجح ليس من حقه إعادة العام الدراسي لحصوله على مجموع أكبر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يسمح للطالب أن دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة أربعة مرات عامين منتظم وعامين منازل.

يعتبر الطالب الذي رسب في ثلاثة مواد، راسبًا ولا يحق له دخول امتحان الدور الثاني ومن حقه الإعادة في مواد الرسوب فقط والطالب الذى له حق دخول الدور الثانى أو الراسب وله حق الإعادة ويرغب التحويل مسار الثانوي الفنى (ثانوي تجاري أو صناعي أو زراعى) ولا يشترط دخول الامتحان في الدور الثاني ويدخل الطالب بداية من الصف الثاني الثانوي التجاري أو الصناعي أو الزراعى.