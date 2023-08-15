محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين وازالة التعديات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع القيادات التنفيذية للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الالكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمظومة التقنين واستعراض الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها، وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

حضر الاجتماع كل المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عارف محمد علي مدير الإصلاح الزراعي بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ومسئولى التقنين وأملاك الدولة بالمراكز والأحياء.

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذى لسير العمل بمنظومة التقنين بالمراكز والأحياء والإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

ووجه محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطوات التقنين بالمراكز والأحياء ورصد أية سلبيات ووضع الحلول والمقترحات لتلافي تلك الملاحظات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة الأجهزة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك في إطار خطة المحافظة بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

وأكد محافظ أسيوط، انه تم الاتفاق على التنسيق وتضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة كما وجه رؤساء المراكز والاحياء بضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظاً على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة