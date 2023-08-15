محافظ الغربية يشهد حفل تكريم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حفل تكريم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركين في حفل الزفاف الجماعي لعدد 300 شاب وفتاة، بقيادة القوات البحرية، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

وخلال الحفل أثنى الجميع على الدور البارز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية كما تم تكريم عدد من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في حفل الزفاف الجماعي وتقديم الهدايا التذكارية لهم

وتضمنت الفعاليات تبادل المحافظ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية وقائد القوات البحرية الدروع التذكارية

ومن جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج.

والجدير بالذكر أن المنطقة الشمالية العسكرية قامت الشهر الماضي بتنظيم حفل زفاف جماعي لـ300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.