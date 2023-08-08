شباب الأهلي الإماراتي يدعم صفوفه بالتعاقد مع ميليفوجيفيتش

أعلن شباب الأهلي الإماراتي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لتدعيم خط الوسط في فترة الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق خلال الموسم.

نشر نادي الأهلى الإماراتي بيان صحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي بالشراكة مع أحدي الشركات العقارية بالإمارات ، شركة شباب الأهلي لكرة القدم وفي إطار خطتها الإستراتيجية بدعم صفوف الفريق الأول بالمحترفين الأجانب تتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي لوكا ميليفوجيفيتش".

اختتم الفريق الأول لنادي الأهلي الإماراتي مرانه الأخير، إستعداداً لمباراته الودية اليوم أمام الاتفاق السعودي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

من المقرر ان يلتقي الأهلي الإماراتي نظيره الإتفاق السعودي مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة الإتفاق السعودي والأهلي الإماراتي

تبدأ أحداث مباراة الاتفاق والأهلي الإماراتي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .