القومي للمرأة يختتم  فعاليات مبادرة "بالفن المصري أحلى" في حي الأسمرات 

اختتم المجلس القومى للمرأة ممثلا فى لجنة الفنون والآداب فعاليات المبادرة التى اطلقتها بعنوان " بالفن مصر أحلى" ، بالمركز الثقافي بحي الأسمرات، و استهدفت عددا من أطفال الحى، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة منهم الفنان طارق الدسوقي، والدكتورة سمر سعيد عميدة المعهد العالى للفنون الشعبية ، وذلك خلال الفترة من 12 وحتي 14 أغسطس ٢٠٢٣.

أكدت الدكتورة رانيا يحيي أن المبادرة استهدفت توعية أطفال حى الأسمرات بأهمية الفن ودوره في التأثير علي المجتمع وتنمية قدراتهم واطلاق طاقاتهم الفنية من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي.

واختتمت فاعليات الورشة الفنية بلوحة فنية من تصميم الاطفال ، واسكتش تمثيل مسرحي عبارة عن مشهد تمثيلى عن قضايا المرأة.

وقد أشرف علي ورشة الفن التشكيلى الدكتور شريف هنداوي أستاذ التصوير الجداري ، وكل من الاستاذه ماريا محب و ندي عبد الجليل المعيدات بكلية الفنون الجميلة، فيما أشرف علي ورشة التمثيل المسرحي الأستاذ جمال عبد الناصر المخرج المسرحى ، والأستاذة سها الشرقاوي صحفية وممثلة.