محافظ بني سويف يناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

محافظ بني سويف يناقش أنشطة قومى المراة

أشاد د محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف في مجال خدمة قضايا المرأة والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير فرع المجلس القومي للمرأة بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بالفرع ،والذي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار 4 شهور مارس أبريل مايو يونيو من العام الحالي 2023وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوي.

وتبين من التقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة الفرع الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل أكثر من 100 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية ، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها

وبحسب التقرير نجح فرع المجلس من خلال بعض المحامين المتطوعين في الحصول على 41 حكماً قضائياً لصالح سيدات شاكيات وتنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور، بالإضافة إلى قيام مكتب الفرع بتنفيذ مخطط حملات للإرشاد الأسري داخل قري حياه كريمة بمركزي ببا وناصر استهدفت نشر رسائل التوعية الأسرية والإنجاب والتنشئة السليمة.

وفي مجال الاستجابة السريعة لمكتب الشكاوي لاستغاثات وردت للخط الساخن بالمكتب المركزي 1511 لسيدات وبنات تعرضن لمخاطر جرائم الإنترنت وتهديدات وابتزاز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بمراكز بني سويف، اهناسيا، ناصر تضمنت تعمد الحصول بشكل غير شرعي علي صور وخصوصيات للمجني عليهن وتعرضهن للابتزاز والتهديد بنشر تلك الصور وقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية اللازمة لهن واتخاذ ما يلزم لحين إحالة المعتدين للمحاكمة.

بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات ورش عمل خاصة باللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة" برئاسة نائب المحافظ" وأعضاء اللجنة من الجهات القضائية والنيابية والحكومية المختصة، علاوة على تعزيزالتعاون مع ووحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن وجامعة بني سويف ومركز استضافه وتنمية المرأة، نحو إرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات ومتابعه مسئول مكتب الشكاوي للحالات النزيلة بالمركز وفحص شكاويهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها، فضلاً عن تنفيذ لقاءات توعية بخدمات لخريجي كلية الخدمة الاجتماعية وطلاب الجامعة بهدف نشر دور المكتب والخدمات القانونية التي يقدمها لسيدات وفتيات بني سويف.