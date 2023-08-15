تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية.. التفاصيل كاملة

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين الراغبين في تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية قبل انتهاء مدة التأشيرة، حيث يتطلب ذلك العديد من الإجراءات التي تمكنهم من الاستقرار والعيش في المملكة العربية السعودية.

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، يمكن عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية، وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية واستخدام خدمة التأشيرات، مع الأخذ في الاعتبار أنه تختلف قيمة رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في المملكة باختلاف المدة التي يرغب الزائر في إقامتها.

رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية

- بلغ رسم الإقامة المؤقتة 500 ريال سعودي للشهر، وتحويل تأشيرة زيارة عائلية إلى إقامة زائر 2000 ريال سعودي.

- رسم الإقامة الزائر 500 ريال سعودي للشهر، وتحويل تأشيرة زيارة عمل إلى إقامة عمل 2000 ريال سعودي.

- رسم الإقامة العمل 650 ريال سعودي للشهر، وتحويل زيارة الحج أو العمرة إلى إقامة مؤقتة 2000 ريال سعودي.

شروط تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية

يكون الشخص المتقدم من ضمن الفئات المستحقة للتحويل

وجود كفيل سعودي

الالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تحكم الإقامة في المملكة

التأكد من تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى الجهات المسئولة

موافقة الشخص المقيم على استضافة الزائر

عقد العمل صالح لدى صاحب العمل السعودي

تكون تأشيرة الزائر صالحة وليست منتهية الصلاحية

إثبات فحص طبي ساري المفعول من مستشفى معترف به في المملكة

الأوراق المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

وجود تأشيرة زيارة صالحة بحضور مقدم الطلب

يجب توفر نسخة من السجل التجاري للمنشأة التي يعمل بها المقيم

وجود صورة من جواز السفر لأفراد الأسرة

أن تكون المتقدم أقام في المملكة ستة أشهر

وجود صورة من تأشيرة زيارة أفراد الأسرة

وجود صورة من الإقامة الخاصة بالزوج الوافد

وجود رخصة سارية للإقامة

خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة

في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية من هنا

يجب اختيار خدمة التأشيرات

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

تدوين كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمقيم في المملكة

النقر على أيقونة تعديل الطلب

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

أخيرًا النقر على أيقونة تعديل