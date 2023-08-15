عاجل
البيان الختامي لقمة العلمين تضمن معطيات حاكمة للصراع العربي الاسرائيلي ترامب يواجه لائحة اتهامات جديدة بسبب الانتخابات الرئاسية في جورجيا إطلاق مشروع عالمي للتجارة بمطروح.. التفاصيل الكاملة أول سيدة سائقة نقل ثقيل في مصر.. عمرها 80 عامًا فرص عمل جديدة لذوي الهمم في القاهرة
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية.. التفاصيل كاملة

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، يعد محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين الراغبين في تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية قبل انتهاء مدة التأشيرة، حيث يتطلب ذلك العديد من الإجراءات التي تمكنهم من الاستقرار والعيش في المملكة العربية السعودية.

txt

السعودية تستضيف مؤتمرًا إسلاميًا دوليًا بمُشاركة 150 عالمًا ومُفتيًا غدًا

txt

السعودية.. موعد نزول دعم الريف لشهر أغسطس 2023

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية، يمكن عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية، وزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية واستخدام خدمة التأشيرات، مع الأخذ في الاعتبار أنه تختلف قيمة رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في المملكة باختلاف المدة التي يرغب الزائر في إقامتها.

رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية

- بلغ رسم الإقامة المؤقتة 500 ريال سعودي للشهر، وتحويل تأشيرة زيارة عائلية إلى إقامة زائر 2000 ريال سعودي.

- رسم الإقامة الزائر 500 ريال سعودي للشهر، وتحويل تأشيرة زيارة عمل إلى إقامة عمل 2000 ريال سعودي.

- رسم الإقامة العمل 650 ريال سعودي للشهر، وتحويل زيارة الحج أو العمرة إلى إقامة مؤقتة 2000 ريال سعودي.

شروط تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية 

يكون الشخص المتقدم من ضمن الفئات المستحقة للتحويل

وجود كفيل سعودي

الالتزام بكافة القوانين والأنظمة التي تحكم الإقامة في المملكة

التأكد من تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى الجهات المسئولة

موافقة الشخص المقيم على استضافة الزائر

عقد العمل صالح لدى صاحب العمل السعودي

تكون تأشيرة الزائر صالحة وليست منتهية الصلاحية

إثبات فحص طبي ساري المفعول من مستشفى معترف به في المملكة

الأوراق المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

وجود تأشيرة زيارة صالحة بحضور مقدم الطلب

يجب توفر نسخة من السجل التجاري للمنشأة التي يعمل بها المقيم

وجود صورة من جواز السفر لأفراد الأسرة

أن تكون المتقدم أقام في المملكة ستة أشهر

وجود صورة من تأشيرة زيارة أفراد الأسرة

وجود صورة من الإقامة الخاصة بالزوج الوافد

وجود رخصة سارية للإقامة

خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة 

في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية من هنا 

يجب اختيار خدمة التأشيرات

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

تدوين  كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمقيم في المملكة

النقر على أيقونة تعديل الطلب

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

أخيرًا النقر على أيقونة تعديل

مواد متعلقة

ارتفاع صادرات السعودية من التمور إلى 1.38 مليار ريال

تقلبات جوية في السعودية.. أمطار غزيرة ورياح قوية (فيديو)

سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

أكبر تجمع لنجوم التسعينيات في السعودية (اعرف موعده)