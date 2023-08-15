الطماطم تتخطى الـ 15 والبصل يصل إلى 20.. ارتفاع كبير في أسعار الخضار

تشهد أسعار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تفاوتًا كبيرًا بين أسواق الجملة كسوق العبور وبين السعر الذي يصل للمستهلك لدى التجار.

فعلى الرغم من شكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال بسبب أسعار الطماطم التي وصلت لـ15 جنيهًا إلا أن سعرها بسوق العبور يتراوح من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

يتراوح سعر البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات

ووصل سعر البصل من 9 إلى 17 جنيهًا ويصل للمستهلك ب20 جنيهًا وأكثر

يتراوح سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات

يتراوح سعر الجزر دون عروش من 7 إلى 10 جنيهات

ويبلغ سعر الفاصوليا 22 جنيهًا

يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 7 جنيهات

يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات

يتراوح سعر الباذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه

يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا

يتراوح سعر الفلفل رومى صوب من 6 إلى 12 جنيهًا