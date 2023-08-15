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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكيلو بــ115 جنيه... تعرف على أسعار بيع الفراخ بالمنيا

اسواق الفراخ البيضاء
اسواق الفراخ البيضاء

شهدت أسواق ومزارع ومحلات  بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظ في أسعار البيع والشراء، حيث رصد تقرير الوفد خلال جولته ، أسعار بيع الدواجن البلدي والفراخ البيضاء  .

وسجل سعر الدواجن البلدي بــ 115 جنيهًا  للكيلو، وتراوح سعر الفراخ البيضاء  60 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا  للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا  للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض  52 جنيهًا  للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو ، وترواح سعر  بيع الأوراك 77 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا  للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق بــ  150 جنيهًا  للكيلو ، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهًا للكيلو .

 وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم الثلاثاء ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيها، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيهًا،  ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا ، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهًا للكيلو ، وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو ، سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيهًا ، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا  ، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا ، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيهًا .

جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .