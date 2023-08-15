الكيلو بــ115 جنيه... تعرف على أسعار بيع الفراخ بالمنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظ في أسعار البيع والشراء، حيث رصد تقرير الوفد خلال جولته ، أسعار بيع الدواجن البلدي والفراخ البيضاء .

وسجل سعر الدواجن البلدي بــ 115 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفراخ البيضاء 60 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض 52 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو ، وترواح سعر بيع الأوراك 77 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق بــ 150 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهًا للكيلو .

وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم الثلاثاء ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيها، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا ، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهًا للكيلو ، وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، والتي جاءت على نحو ، سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيهًا ، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا ، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا ، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيهًا .

جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .