أدعية مستحبة للأم

يبحث الكثير على محرك البحث العالمي" جوجل" عن الأدعية المستحبة ترديدها للدعاء للأم بالستر والصحة.

وتقدم “بوابة الوفد" عدد من الأدعية كالاتي:

اللَّهُمَّ يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام يا ربُّ العالمين لا تريني بأمي حزناً يؤلمها ويؤلم قلبي معها وارزقها دوام الصحة والعافية وطول العمر إنك على كل شيء قدير.

اللَّهُمَّ يا حيّ يا قيوم يا قويّ، أعن أمي في حالها وترحالها وذهابها وإيابها وأطل في عمرها وارزقها الصحة والعافية وأحسن ختامنا وختامها وتقبَّل منا ومنها الطاعة والعبادة.

اللَّهُمَّ أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت أن ترزق والدتي الصحة وطول العمر وتلبسها ثوب العافية وتبسط عليها من بركتك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام.

اللَّهُمَّ يا من بيده كل شيء في السماوات والأرض ارزق أمي الصحة والعافية وطول العمر واجعل أيامها مليئة بالهناء والرغد يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ أعوذ بك من أن ترد أمي إلى أرذل العمر فأنعم عليها بنعمتك يا ربُّ وألبسها ثوب العافية وارزقها طيلة العمر بصحة تامة وقوة يا قوي يا عظيم.

اللَّهُمَّ يا من تعطي من تريد يا رزَّاق ارزق أمي الصحة والعيش الرغيد ويسِّر أمرها وأبعد عنها كلّ شر يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ خفّف عن والدتي أوجاع الحياة وما فيها وارزقها بالصحة وطول العمر وجازها على صبرها فهي لا تقوى على المرض والتعب فارحم ضعفها وقلة حيلتها وأنعم عليها بالعافية.

اللَّهُمَّ يا مجيب الدعوات ارزق أمي بالعمر الطويل والصحة والعافية والأيام المليئة بذكرك والأوقات العامرة بطاعتك فاشرح صدرها ويسِّر أمرها وأحسن ختامها.

اللَّهُمَّ بحق قولك ادعوني استجب لكم انزل على قلب أمي الراحة والأمان والسكينة وأطل في عمرها وارزقها الصحة والعافية واجعلها من عبادك المتقين الصابرين.