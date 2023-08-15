أصغر مأذونة تكشف موقفا طريفا: محمد صلاح منع طلاق زوجين (فيديو)

قالت وفاء قطب، أصغر مأذونة شرعية، إنها تتعرض للعديد من المواقف سواء عند الزواج أو الطلاق، وشاركت إحدى المواقف الطريفة لزوجين قررا الطلاق، ولكن ما حدث كان مختلفا وغير متوقعا بالنسبة لها.

وأوضحت وفاء قطب، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن زوجين ذهبا إليها؛ للقيام بإجراءات الطلاق، وكانت حالتهما شديدة الصعوبة، وصادف بنفس الوقت، عرض أحد المباريات التي كان يلعب بها محمد صلاح.

هدف محمد صلاح منع الطلاق

وأضافت: أثناء جلوس الزوجين معها، سمعوا هتافا بالخارج بعد هدف أحرزه محمد صلاح، وعلى الفور خرجا ولم يكملا إجراءات الطلاق، واتجها للخارج؛ ليشاهدا الهدف الذي أحرزه محمد صلاح.

ووجهت رسالة إلى محمد صلاح، قائلة: "بسببك في زوجين ما اتطلقوش"، معقبة: "محمد صلاح منع حدوث طلاق لزوجين بمحافظة الإسماعيلية".