محمد صلاح يقلب الطاولة على ليفربول بسبب الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن ارتباط اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالانتقال للاتحاد السعودي.

وحاول الاتحاد استقدام محمد صلاح في الأيام الماضية، من خلال تقديم عرض خيالي يتضمن راتبا يبلغ 180 مليون يورو خلال موسمين، لكن الدولي المصري رفضه في ظل ارتباطه بعقد مع ليفربول حتى 2025.

ورد رامي عباس، وكيل النجم المصري، على ما ذكرته التقارير قائلا: "لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا لنجدد العقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما بعقد مع ليفربول".

ورغم ذلك، عاد الجدل ليحيط بمستقبل صاحب الـ30 عاما مرة أخرى، خاصةً بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبداله في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، بالمباراة التي انتهت 1-1 الأحد.

ووفقا لما كشفه مراسل شبكة قنوات "الكأس" القطرية محمد السعدي، فإن محمد صلاح يضغط من أجل الرحيل إلى الاتحاد، مضيفا أن إدارة "الريدز" في طريقها للموافقة على رحيله.

وكتب محمد السعدي الذي يصف نفسه بـ"حطّام" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أبو مكة يضغط من أجل الرحيل إلى الاتحاد، وإدارة ليفربول تقترب من منحه خروجه مع إخلاء طرف".

وأضاف: "تحليلي الشخصي أن اللاعب يشعر أنه قد منح ليفربول كل شيء، المقربون يرون أن بقاءه قد يضر غرفه الملابس وفقدان السيطرة عليها".

وواصل: "إدارة ليفربول ما زالت ترى بأن صلاح نجم الفريق، وستحاول احتواء الأمور، ولكن رأي اللاعب يحسم كل شيء".

وأنهى محمد الحطام قائلا: "لا ننسى هذا الموسم ليفربول لن يشارك في دوري الأبطال، وهذا عامل قد يكون رئيسيا في الرحيل".

يُذكر أن بعد غضب صلاح ضد مدربه يورغن كلوب، أطلقت جماهير الاتحاد وسم "صلاح مطلب الاتحاديين"، وذلك في محاولة منها لدفع الإدارة للتفاوض مجددا مع النجم المصري.

