محمد مكي: كولر أفضل مدير فني في الدوري المصري لهذا السبب

تحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن أفضل مدير فني في الدوري المصري الموسم الماضي في وجهة نظره.

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وقال محمد مكي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب الشمس" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني والمذاع على قناة الشمس: "في وجهة نظري علي ماهر هو أفضل مدرب مصري خلال الموسم الماضي، بسبب حفاظه على مستوى فيوتشر لموسمين على التوالي".

وأضاف مدرب حرس الحدود: "السويسري مارسيل كولر هو أفضل مدرب على الإطلاق في الدوري المصري، سواء على مستوى المدربين الأجانب أو المصريين، بسبب شراسة لاعبي الأهلي أثناء مباريات الدوري بأريحية، وهذا يُحسب لكولر".

واختتم مكي تصريحاته: "سألت كولر على هامش مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، كيف صححت مساء بعض لاعبي الفريق بعد هبوط مستواهم الفني خلال الفترة الماضية مثل بيرسي تاو، لكنه رفض الإجابة".