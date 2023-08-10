أسامة عرابي: الأهلي أضاف لـ كولر.. والمنظومة سر النجاح

كشف أسامة عرابي نجم الكرة المصرية السابق، سر نجاح النادي الأهلي وسيطرته على منصات التتويج.

وقال أسامة عرابي خلال تصريحات تليفزيونية أن المنظومة سر نجاح النادي الأهلي في مختلف الألعاب وسيطرته على كافة البطولة، لافتا أن القلعة الحمراء تضيف لأي مدرب ومنهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف عرابي أن معظم مدربي الأهلي حققوا البطولات والألقاب كما أن كولر حقق 5 بطولات في موسم واحد ولكن النجاح الأكبر لمنظومة الأهلي وليس كولر.

وأتم تصريحاته " الإدارة والجماهير واللاعبين وراء نجاح الأهلي ، والحقيقة أن الأهلي أضاف لكولر الكثير وهو أمر حدث من قبل مع مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني".

ونجح مارسيل كولر في قيادة الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصري “مرتين” وكأس مصر، ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الأفريقي في الأول من شهر سبتمر المقبل.