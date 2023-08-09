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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر يعرف احتياجاته جيدًا.. وعدم إبرام صفقات كثيرة شئ طبيعي

كولر
كولر

أكد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رغبة الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي، بقيادة مارسيل كولر، في عدم التعاقد مع صفقات كثيرة أمر طبيعي، في ظل امتلاكه لعناصر مميزة، وكل مركز أصبح فيه 3 لاعبين، كما أنه تعاقد مع إمام عاشور ورضا سليم بالإضافة للرغبة في ضم المهاجم الأجنبي.

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وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر يعرف الاحتياجات الفنية، ورغبته في غلق الباب أمام صفقات جديدة باستثناء المهاجم جاء عن دراية وقناعة تامة".

وأضاف: "لاعبي الأندية هم من يساهمون في اختيار طريقة اللعب، وكولر استقر على الطريقة المناسبة للاعبي الأهلي، ودائمًا أن أي مدرب يفكر في تغطية احتياجاته خصوصا في ظل اعتماده على استراتيجية معينة".

وختم حديثه قائلا: "هناك لاعبين في الأهلي قادرة على اللعب في أكثر من مركز، وأي نادٍ في العالم يعتمد على 17 لاعب، ومن الصعب الاعتماد على 30 لاعب بصفة مستمرة، لذلك كولر يسعى لتلبية احتياجاته الفنية فقط".

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