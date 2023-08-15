تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والتي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي لتقديم سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية.

شهد قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره محاضرة تثقيفية بعنوان مصر هبة النيل حاضرها أسامة عبداللطيف المحاضرة سيرة تاريخية للعلاقة بين مصر والنيل العظيم وكيف ارتبطت الحضارات المصرية على مر العصور بنهر النيل الذى قامت على ضفافه حتى قال هيرودوت أن مصر هبة النيل بينما اضاف أن مصر هبة المصريين أصحاب الحضارة العريقة والعقول المفكرة والسواعد البناءة.

وتطرق في حديثه حول أهمية نهر النيل لمصرنا الحبيبة و أن " مصر هبة النيل" لم تكن في يوم من الايام مجرد عبارة نرددها في كتب التاريخ، فبهذه الكلمات الثلاث استطاع أبو التاريخ المؤرخ الإغريقي الأشهر "هيرودوت" خلال القرن الخامس قبل الميلاد، أن يلخص كل شيء، فذلك النهر بدأت علي ضفتيه أقدم وأعظم حضارة الكرة الأرضية، وبدونه تبقي مصر صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

مصر هبة النيل .. محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة الغنايم

مصر هبة النيل .. محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة الغنايم

مصر هبة النيل .. محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة الغنايم