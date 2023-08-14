الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص| عمر فايد يصل اسطنبول للانتقال إلى فنربخشة

عمر فايد
عمر فايد

وصل عمر فايد لاعب المقاولون العرب إلى العاصمة التركية اسنطبول تمهيدا للانتقال لصفوف نادي فنربخشة التركي.

إقرأ أيضًا..

txt

المقاولون يعلن موافقته على انتقال عمر فايد لفنربخشة

txt

عمر فايد يستعد للسفر إلى تركيا تمهيدا للانتقال لفنربشخة

أكد مصدر داخل المقاولون العرب لـ الوفد أن عمر فايد وصل منذ قليل إسطنبول تمهيدا للانتقال لفنربشخة التركي.

ومن المقرر ان يجري عمر فايد الفحوصات الطبية بالنادي التركي قبل التوقيع الرسمي مع نادي فنربخشة.

وكان مصدر بنادي المقاولون العرب اكد ان مجلس ادارة النادي وافق على انتقال عمر فايد إلى الدوري التركي لأن سياسة النادي هي تصدير لاعبينا لأوروبا، رغبة في تكرار تجربة النجمين محمد صلاح والنني لاعبي الذئاب السابقين.

مواد متعلقة

المقاولون العرب يعلن التعاقد مع العربي بدر.. رسميًا

انتقال عربي بدر إلى المقاولون العرب

الأهلي يكتسح المقاولون العرب برباعية في الدوري

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري

المقاولون يحسم موقفه من انتقال عمر فايد للأهلي

عمر فايد في تدريبات المنتخب الوطني الأول

المقاولون يرفض رحيل عمر فايد للأهلي