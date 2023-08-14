خاص| عمر فايد يصل اسطنبول للانتقال إلى فنربخشة

وصل عمر فايد لاعب المقاولون العرب إلى العاصمة التركية اسنطبول تمهيدا للانتقال لصفوف نادي فنربخشة التركي.

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أكد مصدر داخل المقاولون العرب لـ الوفد أن عمر فايد وصل منذ قليل إسطنبول تمهيدا للانتقال لفنربشخة التركي.

ومن المقرر ان يجري عمر فايد الفحوصات الطبية بالنادي التركي قبل التوقيع الرسمي مع نادي فنربخشة.

وكان مصدر بنادي المقاولون العرب اكد ان مجلس ادارة النادي وافق على انتقال عمر فايد إلى الدوري التركي لأن سياسة النادي هي تصدير لاعبينا لأوروبا، رغبة في تكرار تجربة النجمين محمد صلاح والنني لاعبي الذئاب السابقين.