أحمد فلوكس في مرمى القضاء وتفاصيل لحظات القبض عليه بأحد الفنادق|ما السبب

أثار الفنان أحمد فلوكس جدلاً كبيرًا خلال الساعات الماضية بعدما تداولت أخبار عن القبض عليه أثناء وجوده بالساحل الشمالي، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده بقضية سب وقذف سيدة أعمال، ليتم ترحيله إلى مديرية أمن مطروح وتحرير محضر بالواقعة.

أحمد فلوكس

مصدر أمني يوضح تفاصيل القبض على أحمد فلوكس بأحد الفنادق:

أوضح مصدر أمني من خلال تصريحات له قائلًا: "إن أثناء وجود أحمد فلوكس بأحد الفنادق، توجهت مباحث تنفيذ الأحكام فورًا بمعرفة مكان وجوده وتم القبض عليه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بتهمة سب وقذف سيدة أعمال.

أحمد فلوكس

أحمد فلوكس في مرمى القضاء وتفاصيل لحظات القبض عليه بأحد الفنادق:

وأضاف المصدر الأمني معلقًا: "تم اقتياده لجهات الأمن التابعة لمرسى مطروح، وبعد ذلك تم ترحيله إلى قسم شرطة العجوزة التابع لمنطقته السكنية، وذلك لاتخاذ إجراءات ترحيله إلى السجن لتنفيذ حكم الحبس النهائي وواجب النفاذ وتطبيق القانون".

أحمد فلوكس

أحمد فلوكس الميلاد والنشأة:

من جهة أخرى، أحمد فلوكس ممثل مصري، بدأ حياته الفنية في عام 2002 من خلال التلفزيون في دور صغير في مسلسل (رجل في زمن العولمة) مع الفنان صلاح السعدني، ثم شارك بعدها في مسلسلات عدة منها (العندليب، أولاد الشوارع، قضية رأي عام)، حصل على أول بطولة سينمائية له مع المخرج هاني جرجس فوزي في فيلم (علاقات خاصة) في عام 2007، وقدم بعدها بضعة أفلام، ثم تفرغ تمامًا للتلفزيون وقدم مسلسلات عدة منها (أنا قلبي دليلي، الباطنية، العراف).