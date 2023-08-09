سر اختفاء شيرين عبد الوهاب وخلافات نارية تشعل الأزمة| محاميها يكشف الستار

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا كبيرا بسبب عدم ظهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم سرقة حساباتها الشخصية سواء على "تويتر و"فيس بوك" و"إنستجرام" وحتى "يوتيوب" لمدة تزيد على ثمانية أشهر كاملة، مما أدى لإشعال السوشيال ميديا بالأخبار الزائفة، لذلك قلق محبيها وجمهورها عليها، بعد أن أصبحت معرفة أخبارها نادرة، مع ظهور شائعات كثيرة مؤخراً وآخرها شائعة الانتحار التي تداولت عبر منصات التواصل الإجتماعي.

شيرين عبد الوهاب

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف سر اختفائها مؤخراً عن مواقع التواصل الإجتماعي

كشف حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب، الذي أكد أنها أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة علي حساباتها الشخصية منذ فترة، ولم يتم حسم الأمر حتى وقتنا هذا، والقضية مازالت مستمرة.

شيرين عبد الوهاب

محامي شيرين عبد الوهاب يوضح خلافها مع الشركة المسؤولة عن حساباتها

وصرح محامي شيرين، أن السبب يرجع لخلاف بينها وبين الشركة المسؤولة عن حساباتها الشخصية، وبالفعل اتخذنا خطوات قانونية ضدهم.

شيرين عبد الوهاب

أخر ظهور لشيرين عبد الوهاب علي مواقع التواصل الإجتماعي

من ناحية اخري، يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، يوم ٢٢ ديسمبر الماضي، ولم تستطع من وقتها التواصل مع جمهورها.

وقد نفت شيرين مؤخراً محاولة انتحارها، بعدما ظهرت مع زوجها الفنان حسام حبيب وابنتيها، في فيديو جديد أثناء وجودهم في الساحل الشمالي، وهم يقضون إجازتهم الصيفية.

