محافظ جنوب سيناء: 29 مليون جنيه لدعم السور الأمني ومنظومة النظافة في شرم الشيخ

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمناقشة وبحث الموقف المالي لدعم المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزير المالية وافق على دعم المحافظة بـ29.5 مليون جنيه، بواقع 20 مليون جنيه سنويًا لدعم وصيانة الزراعات بمدينة شرم الشيخ، و3.5 مليون جنيه تمثل نسبة الـ10% السنوية للسور الأمني بمدينة شرم الشيخ، و5 مليون جنيه شهريًا لمنظومة النظافة بشرم الشيخ.

أن وزير المالية صدق على سد الفجوة بين ما يجري تحصيله والمصروف شهريًا، وأيضًا دعم المحافظة بمبلغ 1 مليون جنيه سنويًا للتعاقد مع شركة لصيانة وتشغيل 5 أتوبيس كهربائي بمدينة شرم الشيخ، على أن يكون التعاقد من الموارد الذاتية للمحافظة وإيراد تشغيل الأتوبيسات.