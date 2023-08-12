اكتملت اليوم منتخبات نصف نهائي كأس العالم للسيدات المقامة في استراليا ونيوزيلندا بتاهل كل من إسبانيا على حساب هولندا والسويد على حساب منتخب اليابان، ليكتمل المربع الذهبي لبطولة نسخة 2023.

اقرأ ايضًا ..

سيواجه منتخب إسبانيا نظيره السويد بعدما تأهل الاول على حساب هولندا بنتيجة 2-1 والتي كانت على ملعب ستاد ويلينجتون الإقليمي صباح اليوم، في حين تأهل الثاني على حساب منتخب اليابان بنفس النتيجة.

وفاز استراليا "المستضيف" على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكان منتخب انجلترا قد فاز على منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للسيدات

من المقرر ان تقام مباراة إسبانيا أمام السويد في نصف نهائي كأس العالم للسيدات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 لشهر اغسطس الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد ايدين بارك.

في حين تجمع المواجهة الاخرى في نصف النهائي بين استراليا وانجلترا والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 من الشهر الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أكور ستاديوم.