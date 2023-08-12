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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للسيدات.. أستراليا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال على حساب فرنسا

منتخب أستراليا لسيدات
منتخب أستراليا لسيدات كرة القدم

تأهل منتخب أستراليا لسيدات كرة القدم، على حساب نظيره الفرنسي، بعد احتكام المنتخبين لضربات المعاناه الترجيحية من نقطة الجزاء خلال المواجهة التى جمعتهما بالدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

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منتخب أستراليا يتأهل إلى نصف نهائي مونديال السيدات

و حسم منتخب أستراليا نتيجة مباراة ربع النهائي بمونديال السيدات أمام فرنسا بعد أنتهاء الوقتين الأصلى والاضافى بالتعادل السلبي، وانتهت بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 7 ـ 6 .

 

وينتظر منتخب أستراليا ملاقاة الفائز من مواجهة ربع النهائي التى تجمع المنتخبين إنجلترا وكولمبيا بعد قليل.

 

ويلتقي منتخب انجلترا مع نظيره كولومبيا، بعد قليل، فى المواجهة اتلمرتقبة التى تجمعهما، على ملعب استراليا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للسيدات.

 