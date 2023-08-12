إنجلترا تقصي كولومبيا وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات

فاز منتخب إنجلترا علي نظيره كولمومبيا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات.

أهداف مباراة إنجلترا و كولومبيا بكأس العالم للسيبدات

افتتحت ليسي سانتوس ، التهديف بتسجيلها الهدف الأول للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

فيما سجلت أهداف منتخب إنجلترا، لاورين هيمب في الدقيقة 45 ، وأضافت أليسيا روسو الهدف الثانى في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثانى والمباراة.

وبتلك النتيجة تأهلت سيدات منتخب إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات .

وضربت سيدات إنجلترا موعدا مع منتخب أستراليا يوم 16 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس العالم للسيدات.

فيما يلعب منتخب إسبانيا مع السويد فى نصف نهائي كأس العالم للسيدات، يوم 15 أغسطس الجاري.