لطيفة تُعيد الحماس من جديد بمهرجان قرطاج وتكسب جمهورها "تونس في قلبي"

أوضحت المطربة لطيفة عن خطتها الفنية الفترة القادمة وانشغالها خلال الوقت الحالي بعمل بروفات كثيرة لحفلها المنتظر بمهرجان قرطاج الدولي، على المسرح الكبير وسط حشود من الجماهير العريضة، حيث تكثف بروفاتها مع الفرقة الوطنية التي تشاركها في الحفل.

لطيفة

لطيفة عن مهرجان قرطاج "كنت أنتظر حفلي الجديد في تونس"

كشفت لطيفة من خلال تصريحات لها، أن حفلها الذي تقدمه على المسرح الكبير بمهرجان قرطاج يعد عودة لها إلى المهرجان الذي تعشقه بعد فترة غياب لأسباب خارجة عن إرادتها، وأن الحفل سيكون مخصصاً للاحتفاء بالمرأة التونسية، وتابعت قائلة: "أجريت عدة حفلات خلال الفترة السابقة، وكنت أنتظر حفلي الجديد في تونس، وسأعمل علي تقديم كل ماهو جديد بالنسبة لي".

لطيفة

لطيفة تكسب قلوب جمهورها "تونس في قلبي"

من ناحية اخري، يذكر أن لطيفة لم تشارك في احتفالية مهرجان قرطاج خلال السنوات الماضية لتعود هذا العام معلقة: "تونس في قلبي، والجمهور التونسي دائماً يقف خلفي ويساندني".

لطيفة

لطيفة تستقر علي مجموعة اغاني ما بين الحاضر والماضي

واهتمت لطيفة على باختيار مجموعة منوعة من أجمل أغانيها ما بين الماضي والحاضر، كما تقوم بغناء عدد من الأغاني الجديدة لأول مرة لجمهور مهرجان قرطاج الذي يتعطش لها منذ فترة طويلة، ويأتي الحفل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية.

لطيفة

الجدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وطرحت منه أغنيتين حتى الآن هما "طب أهو" و"مون أمور.