وزير الأوقاف بمؤتمر الإنجيلية: الأديان تدعو للسلام وحرق الكتب السماوية لاتخدم إلا قوى الشر

تفاصيل

قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع الأديان السماوية تدعو للسلام وقائمة على المحبة والتعايش والإخاء، وأن حرق الكتب السماوية لاتخدم الا قوى الشر.

وأضاف في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر السنوي للطائفة المقام حاليا تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي..الدين ورسالة السلام"، أن الاسلام لا يوجد به قتل أو عداء.

كما أكد وزير الأوقاف على ضرورة التفرقة بين السلام الحقيقي والمحبة الحقيقة الصادقة، قائلا:"علمنا الاسلام أن المسلم الحقيقي تسليم الأمر في معناه العام، وفي معناه الخاص هو من سلم الناس من لسانه ويده قولا وفعلا".

افتتح الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الإنجيلية المؤتمر بتقديم الترحيب لكافة المشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى حوار الثقافات.

جاء هذا بعد لحظات من افتتاح الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع اول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، الفعاليات والتي أشارت في كلماتها على أهداف هذا اللقاء يسعى لاستكمال أهداف الهيئة التي تحث على دعم القادة الدينية بالمجتمع باعتبارها القوة التي بستمد منها الوطن قوته وقد ته على مواجهة الصعوبات.

يترأس المؤتمر رئيس الإنجيلية، وكوكبة من شيوخ الأزهر الشريف والواعظات والراهبات والاباء الكهنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورموز المجتمع المصري.

يأتي اللقاء ضمن انشطة منتدى حوار الثقافات انطلاقا من الدور الهام والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، يسعد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يستمر اللقاء على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٤،١٥ اغسطس الجاري.