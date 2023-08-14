15 و24 جنيهًا سعرعلبة السجائر وتحذير شديد اللهجة للتجار.. فيديو

أشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها إلى أن المعروض من السجائر سيكون كبيرا، ما يعمل على توازن أسعار السجائر.

تخزين المنتجات

ونوه إلى أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث خزن بعض التجار المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

وقال إن سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع، لافتًا إلى أن أي تاجر يخالف الأسعار سيتم وقف التعامل معه فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.