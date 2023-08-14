أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 24 بـ2589 جنيها

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر بشكل منتظم، سواء للاستثمار أو للمقبلين على الزواج، وترصد بوابة الوفد في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 14 – 8 – 2023.

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انخفاض اسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 جنيه.

سعر الذهب

الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120 جنيه.

الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571 جنيه.