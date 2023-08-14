طريقة عمل صوص الشوكولاتة بدون حليب

صوص الشوكولاتة من الصوصات التي تدخل في صناعة العديد من الحلويات اللذيذة، سواء في الحشو أو التزيين من الخارج، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة تحضيرها بدون حليب.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

- الماء : ربع كوب

- سكر البودرة : كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : مغلف

- الزيت النباتي : نصف كوب

طريقة التحضير

ضعي الماء، والسكر، والكاكاو، والقهوة سريعة الذوبان، في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات حتى تمتزج مع بعضها، ثم أضيفي الزيت مع الإستمرار في الخلط حتى تحصلي على صوص شوكولاتة بالقوام المناسب.