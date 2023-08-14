ماجي بو غصن تخضع لجلسة تصوير ملفتة وبمكياج ترابي

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن لجلسة تصوير جديدة، لتتألق فيه بإطلالة مختلفة ومكياج ساحر، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ماجي بو غصن

وبدت ماجي بو غصن بفستان منفوش ومصنوع من القماش المكشكش باللون الفضي، وتميز بقصة الأوف شولدر ذا أكمام منفوخة، ومكشوف الظهر؛ مما أبرز أنوثتها وجمالها، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات؛ لتسلط الضوء على فستانها المميز، فإكتفت بأقراط كبيرة الحجم ذهبية اللون.

ماجي بو غصن

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين طافش صيحة الشعر المبلل، والذي يتدلى على الجانبين؛ لتعطي لوك صيفي مميز وجريء.

ماجي بو غصن

ووضعت نسرين طافش مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالبلاشر البني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود وظلال العين البنية المدمجه مع البيج، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.