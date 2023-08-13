حقيقة خلافات نيللي كريم مع صناع فيلم "ع الزيرو" والشركة المنتجة|ما السبب

كشف السيناريست مدحت العدل حقيقة وجود خلاف بين الفنانة نيللي كريم وصناع فيلم "ع الزيرو" وشركة "العدل غروب" المنتجة للفيلم، وذلك بعدما تكرر غيابها للمرة الثانية عن العرض الخاص للفيلم بالمملكة العربية السعودية، مما أثار جدلا كبيرا عن وجود خلافات بسبب "أفيش" الفيلم.

نيللي كريم

حقيقة خلاف نيللي كريم مع صناع فيلم "ع الزيرو"

أعرب مدحت العدل عن شائعات خلافات نيلي كريم مع صناع فلم ع الزيرو قائلاً: "ليس هناك خلاف مطلقًا وما قيل كلام عار تمامًا عن الصحة وجميع طاقم العمل نجوم كبار، وسبب عدم حضور نيللي العرض الخاص هو سفرها الأمر الذي تسبب في اعتذارها عن حضورها العرض".

فيلم ع الزيرو

مدحت العدل عن فيلم"ع الزيرو" تم كتابته منذ ثلاثة أعوام

أوضح مدحت العدل، عن كواليس تحضيرات فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم والذي تولى تأليفه، قائلاً إن فيلم "ع الزيرو" تم كتابته منذ ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن سبب اختيار الفنان محمد رمضان لأنه ميجا ستار ومؤثر في الجمهور، معقباً: "مين ما يتمناش التعاون مع محمد رمضان، ومين شركة يكون معاها محمد رمضان ومتشتغلش معاه".

وأشار إلى أنه تمنى تقديم فيلم "ع الزيرو" في قالب إنساني، معقبًا: كان نفسي أقدم فيلم ع الزيرو في قالب إنساني ومحمد رمضان قريب من الناس كلها، ولما يقول أي حاجة هو مؤثر أكتر من أي حد فلو عايز تعمل حملة للشباب هات محمد رمضان.

فيلم ع الزيرو

وأضاف مدحت العدل أن فيلم "ع الزيرو" كان يحمل اسمًا مبدئيًا آخر وهو "بطل عادي" لأن قصته تشبه لقصص كثيرين، مشيرًا إلى أن محمد رمضان قرر أن يسميه "ع الزيرو" وعجبني الاسم لأنه تجاري أكتر.

