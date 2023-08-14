نسرين طافش تتألق بالكروب توب والتاتو في الساحل الشمالي

تستمتع الفنانة السورية نسرين طافش بأجواء الصيف في أحد الفنادق بالساحل الشمالي، وتشارك متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك صيفي جذاب.

الفنانة نسرين طافش

وبدت نسرين طافش بإطلالة كاجوال صيفية، مرتدية بنطال جينز مُجسم، ونسقت عليه كروب توب باللون الوردي الفاتح، ومكشوف ناحية الصدر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت نسرين طافش حذاء مسطحًا رياضيًا باللون الأبيض، وتزينت بمجوهرات ذهبية، ضمت أنسيالًا في اليد اليمنى، وعقد متوسط الطول ملتف حول عنقها، كما إعتمدت التاتو خلف الأذن؛ ليعطي لمسة مثيرة وجذابة.

نسرين طافش تعتمد تصفيفة شعر بسيطة تتماشى مع أجواء الصيف

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة تتماشى مع أجواء الصيف، حيث قامت برفع خصلاتها شكل كعكة أعلى الرأس.

نسرين طافش

ووضعت مكياجًا ساحرًا، فإختارت ظلال العين بدرجات النود الفاتح، كما رسمت الآيلاينر وإعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، وفضلت اللون النود الفاتح كأحمر شفاه هاديء وناعم، يتماشى مع لون بشرتها.