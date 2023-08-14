عاجل
إعلان تنسيق التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية  2023
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نسرين طافش تتألق بالكروب توب والتاتو في الساحل الشمالي

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

تستمتع الفنانة السورية نسرين طافش بأجواء الصيف في أحد الفنادق بالساحل الشمالي، وتشارك متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك صيفي جذاب.

 

الفنانة نسرين طافش

 

وبدت نسرين طافش بإطلالة كاجوال صيفية، مرتدية بنطال جينز مُجسم، ونسقت عليه كروب توب باللون الوردي الفاتح، ومكشوف ناحية الصدر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

 

وانتعلت نسرين طافش حذاء مسطحًا رياضيًا باللون الأبيض، وتزينت بمجوهرات ذهبية، ضمت أنسيالًا في اليد اليمنى، وعقد متوسط الطول ملتف حول عنقها، كما إعتمدت التاتو خلف الأذن؛ ليعطي لمسة مثيرة وجذابة.

 

txt

نسرين طافش تثير الجدل في حمام السباحة.. مايوه جريء وقبلات مسروقة (شاهد)

نسرين طافش تعتمد تصفيفة شعر بسيطة تتماشى مع أجواء الصيف

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة تتماشى مع أجواء الصيف، حيث قامت برفع خصلاتها شكل كعكة أعلى الرأس.

txt

نسرين طافش زهرة متوهجة أمام حمام السباحة

نسرين طافش

ووضعت مكياجًا ساحرًا، فإختارت ظلال العين بدرجات النود الفاتح، كما رسمت الآيلاينر وإعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، وفضلت اللون النود الفاتح كأحمر شفاه هاديء وناعم، يتماشى مع لون بشرتها.

مواد متعلقة

نسرين طافش تثير الجدل في حمام السباحة.. مايوه جريء وقبلات مسروقة (شاهد)

نسرين طافش تحتفل بالطلاق بـ"البلبطة" في حمام السباحة بإطلالة مثيرة (شاهد)

نسرين طافش زهرة متوهجة أمام حمام السباحة

نسرين طافش تتألق بالتايجر

نسرين طافش بالتايجر المكشوف تغلق التعليقات

نسرين طافش بدون بنطال برفقة كلبها