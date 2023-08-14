عاجل
الأرصاد تكشف حالة طقس غدا وتحذر من الأمواج إعلان تنسيق التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية  2023
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كيكة جوز الهند واستمتعي بقوام هش ومذاق لذيذ

كيكة جوز هند
كيكة جوز هند

يوضع جوز الهند على مختلف الوصفات لإضافة نكهة لذيذة ومميزة، كما يحبه الصغار والكبار، لذا نقدم لك طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشه لمذاق شهي لا يقاوم.

كيكة جوز الهند

طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة

المقادير

- دقيق : كوب وثلاثة أرباع الكوب

- سكر : كوب

- الزبدة : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- جوز الهند : كوب

- حليب : كوب ونصف (سائل)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- بيكربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة

- عصير لايم : 1 حبة

 

txt

اصنعي كيكة البفاريا لمواجهة حر الصيف

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الحليب، وجوز الهند في وعاء واخلطي، ثم اتركي الخليط منقوعاً لمدة 15 دقيقة.

ادهني قالب الخبز بالقليل من الزيت.

نخّلي الدقيق، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم، في وعاء وقلبي حتى تتداخل المكونات.

اخفقي الزبدة مع السكر في وعاء بالمضرب الكهربائي، ثم أضيفي البيض مع الخفق بين الإضافات.

صُبي عصير اللايم واخلطي جيدًا.

 

txt

بألوان زاهية.. حضري كيكة قوس قزح

أضيفي نصف كمية خليط جوز الهند ونصف كمية خليط الدقيق، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الكمية المتبقية من جوز الهند وخليط الدقيق واخلطي جيدًا.

إذا شعرتِ أن الخليط سميك، أضيفي 2 أو 3 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

اسكبي الخليط في قالب الخبز المحضّر وأدخليه إلى الفرن لحوالي 30-40 دقيقة حتى ينضج الكيك، ثم قدميه.

مواد متعلقة

اصنعي كيكة البفاريا لمواجهة حر الصيف

بألوان زاهية.. حضري كيكة قوس قزح

حضري كيكة الليمون لمواجهة حر الصيف

طريقة عمل كيكة الفستق بالنوتيلا على خطى المطاعم

حضري كيكة الفراولة بالزبادي بمذاقها الرائع

الدايت مش حرمان| طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة الصحية